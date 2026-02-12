Al MA*GA va in scena l’Arte viva Un’esperienza multisensoriale

Al MA*GA di Gallarate si vive un’esperienza diversa dal solito. Non si tratta solo di visitare le opere, ma di partecipare attivamente a qualcosa che si muove e si trasforma in tempo reale. Entrare nel museo vuol dire immergersi in un evento multisensoriale, dove arte e sensazioni si incontrano e si mescolano.

Entrare al MA*GA di Gallarate, questa volta, non significa soltanto visitare una mostra. Significa prendere parte a qualcosa che accade. Dall’11 febbraio all’11 ottobre 2026 la XXVIII edizione del Premio Gallarate, Arte viva, trasforma il museo di Gallarate in uno spazio in continuo movimento, dove le opere cambiano nel tempo grazie a performance, azioni e alla presenza attiva del pubblico. I cinque artisti coinvolti – Allison Grimaldi Donahue, Francesco Fonassi, Francesca Grilli, Beatrice Marchi e Martina Rota – propongono lavori che non si esauriscono nello sguardo, ma si completano attraverso gesti, suoni, ascolto e partecipazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

