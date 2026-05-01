Travolto e ucciso da un escavatore mentre lavorava in campagna

Nella mattinata di venerdì 1° maggio, nelle campagne in zona Leitach Coste, un uomo di 50 anni è stato investito e ucciso da un escavatore mentre svolgeva attività lavorative. L’incidente si è verificato in un'area rurale del territorio comunale di Chiusa, provocando la morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti.

Un tragico incidente sul lavoro – reso ancora più drammatico dal fatto che sia avvenuto a ridosso del giorno della festa dei lavoratori – è quello successo nella mattinata di venerdì 1° maggio nelle campagne in zona Leitach Coste, nel territorio comunale di Chiusa: un uomo di 50 anni ha perso la.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Indossa le cuffie, 17enne travolto dal treno mentre lavorava nei campi a Castelvetrano Travolto e ucciso da un treno mentre attraversa i binari in biciclettaUn uomo ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto all'alba di giovedì due aprile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vicenza, travolto e ucciso sulle strisce da auto pirata: disposta la perizia cinematica; Nuoro, ciclista di 80 anni travolto e ucciso da auto: alla guida un 90enne; Sassari, pensionato travolto e ucciso da uno scooter: un anno al conducente - L'Unione Sarda.it; Fiumicino, pedone travolto e ucciso da una navetta: tre feriti gravi nella carambola. Mali travolto da tuareg e jihadisti. Ucciso il ministro della Difesa, il rischio di secessione di AzawadI fondamentalisti islamici di Jnim parlano di attacco coordinato sotto il loro diretto comando, hanno conquistato quasi l'80% del territorio arrivando fino ... huffingtonpost.it Travolto e ucciso da una betoniera a Roddi, l’assicurazione costituita in giudizio nel processo per omicidio stradaleIn corso il procedimento che vede imputato un autista astigiano classe 1966. A perdere la vita un 54enne di Verduno ... targatocn.it Tragedia sul lavoro in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere stato travolto da una ruspa nella zona produttiva Coste nei pressi della cittadina di Chiusa lungo la Val d’Isarco. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari, il medico d’urgenza e i carabini - facebook.com facebook