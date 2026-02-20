Indossa le cuffie 17enne travolto dal treno mentre lavorava nei campi a Castelvetrano

Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un treno mentre lavorava nei campi di Castelvetrano. L’incidente si è verificato nel pomeriggio in contrada San Nicola, dove il ragazzo indossava le cuffie e non si è accorto dell’arrivo del convoglio. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni.

Il dramma in contrada San Nicola: il ragazzo travolto dal treno. Un pomeriggio come tanti si è trasformato in tragedia a Castelvetrano. Un ragazzo di 17 anni, di origine tunisina e residente a Campobello di Mazara, S.J., è stato investito dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano mentre stava lavorando nei campi della contrada San Nicola. Secondo quanto ricostruito dalla Polfer di Marsala e Trapani, il giovane stava ripulendo il terreno dai rami della potatura in un punto vicinissimo ai binari. Indossava cuffie acustiche con la musica ad alto volume, che probabilmente gli hanno impedito di percepire l'arrivo del convoglio in direzione Castelvetrano.