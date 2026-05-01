Tranvieri tunisini a Milano

A Milano, i trasporti pubblici sono spesso gestiti da operatori provenienti da altri paesi, come i tranvieri tunisini. La ricerca di lavoratori italiani risulta complicata, e alcuni sostengono che per migliorare la qualità della vita in città basterebbe aumentare gli stipendi. La questione riguarda quindi sia le condizioni salariali che le difficoltà nel reperire personale locale, spostando l’attenzione su temi di mercato del lavoro e di attrattività del contesto urbano.

Ma come mai c'è tutta questa difficoltà a trovare degli italiani? "Abitare a Milano. come fa a vivere una persona, basta aumentare gli stipendi e la gente viene". "Si fa fatica ad arrivare a fine mese". "Milano è cara, molto cara". Così rispondono gli autisti di tram e bus di Milano e Atm, l'azienda di trasporto pubblico milanese, corre ai ripari per sopperire alla carenza di personale ingaggiando 30 autisti dalla Tunisia. Si tratta di ex dipendenti di una società di autolinee di Tunisi fallita un anno fa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tranvieri tunisini a Milano Notizie correlate Milano banlieue, arrestati 4 giovani tunisini per furto di cellulari su treni, tutti con precedenti per reati contro il patrimonioCondotti negli uffici di polizia per le formalità di rito, uno dei ragazzi avrebbe tentato la fuga, opponendo resistenza e spintonando gli agenti. Leggi anche: Rubano cellulari sul treno, arrestati 4 tunisini Contenuti utili per approfondire Milano, Atm e la carenza di autisti degli autobus: reclutati trenta autisti in Tunisia, per loro contratto e alloggioNei prossimi giorni i trenta autisti tunisini selezionati dall’Atm arriveranno a Milano per l’ultima fase della formazione. All’inizio saranno ospitati in strutture convenzionate ... milano.corriere.it La giornata dei tranvieri: Alla guida come in trincea. E gli straordinari servono per campareTurni pesanti, salari bassi, aggressioni fisiche. La vita del tranviere a Milano non è certo una passeggiata. La sveglia che può suonare alle tre del mattino, il primo servizio alle quattro. Accelera, ... milano.repubblica.it