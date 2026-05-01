Questa settimana i principali protagonisti della politica hanno alternato impegni ufficiali e momenti di vita privata. Tra le celebrazioni del 25 aprile e una visita aziendale programmata per il 30 aprile, le loro agende mostrano un equilibrio tra funzioni istituzionali e incontri più informali. Entrambi hanno partecipato a eventi pubblici e si sono dedicati anche a momenti privati, riflettendo le diverse sfaccettature delle loro vite quotidiane.

? Cosa sapere Meloni e Mattarella tra celebrazioni del 25 aprile e visita Piaggio il 30 aprile.. L'agenda dei leader alterna impegni istituzionali a momenti di vita privata e sociale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). Fonte Eurostat Il 25 aprile ha Giorgia Meloni deporre una corona all’Altare della Patria a Roma, mentre il 30 aprile Sergio Mattarella visitava lo stabilimento Piaggio a Pontedera per la celebrazione della Festa del Lavoro. L’ultima settimana politica italiana è stata un mosaico di immagini che spaziano dalle solennità istituzionali alle scene più quotidiane dei leader. Tra le celebrazioni per la Liberazione e i momenti dedicati al lavoro, si sono intrecciate attività parlamentari intense e incontri sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra riti istituzionali e vita privata: la settimana dei leader

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