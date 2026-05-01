Il prefetto ha inviato una lettera alle autorità sportive e alle squadre locali per chiedere di evitare l’inizio delle partite alle 15, in modo da facilitare le operazioni di mercato e ridurre i disagi legati alla presenza di tifosi. La decisione arriva in un momento di grande attenzione per il ritorno dell’Arezzo in serie B, che ha portato entusiasmo ma anche nuove sfide in termini di gestione degli eventi sportivi e delle attività commerciali circostanti.

Arezzo, 1 maggio 2026 – Il primo punto fermo è stato messo. Il ritorno dell’Arezzo in serie B porta entusiasmo e visibilità, ma anche problemi da risolvere, come quello della convivenza tra le partite in casa e il mercato di viale Giotto. Il tema è ora ufficialmente sul tavolo istituzionale. Il vertice che si è svolto in prefettura ha segnato un passaggio decisivo: tutte le parti coinvolte hanno condiviso la necessità di evitare la sovrapposizione tra le gare del sabato pomeriggio e lo svolgimento del mercato. Al tavolo erano presenti rappresentanti delle forze dell’ordine, del Comune, della società sportiva e delle associazioni di...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra calcio e mercato, lettera del prefetto per evitare l’inizio delle partite alle 15

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