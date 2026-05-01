A Torino, la Fiom Cgil ha organizzato una manifestazione contro i tagli nel settore automotive, evidenziando la perdita di migliaia di posti di lavoro che non vengono compensati dall’incremento di circa mille impieghi nel settore della difesa. La protesta si concentra sulla preoccupazione per il numero di lavoratori coinvolti e sulla mancanza di un equilibrio tra le diminuzioni e le assunzioni in altri comparti. La questione riguarda principalmente le ricadute occupazionali nella città.

? Cosa sapere A Torino la Fiom Cgil protesta contro i tagli occupazionali nel settore automotive.. Migliaia di posti persi nell'auto non sono compensati dai mille nuovi impieghi della difesa.. A Torino, migliaia di lavoratori hanno manifestato durante il corteo del Primo Maggio denunciando come l’incremento degli investimenti nel settore della difesa serva a coprire la crisi che colpisce l’industria automobilistica. Le strade della città sono state percorse dai metalmeccanici della Fiom Cgil, i quali hanno espresso un forte dissenso verso le strategie industriali attuali. Secondo quanto riportato dai partecipanti alla manifestazione, la riconversione produttiva verso l’aerospazio e la difesa non rappresenta una soluzione valida ha perso il lavoro nelle fabbriche dell’auto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, i sindacati: la difesa non compensa i tagli all’auto

Notizie correlate

Maccastorna, se mignon è bello: “Siamo palestre di democrazia. La rete sociale compensa i tagli”Maccastorna (Lodi) – Settanta abitanti, cinque chilometri quadrati di estensione e persino una frazione (chiamata “Cavo“).

Ausl Romagna: tagli al personale e turni estenuanti, allarme sindacati? Cosa sapere Ausl Romagna: piano triennale prevede copertura turnover al 75% per personale sanitario.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Corteo del Primo Maggio 2026 a Torino: in migliaia per il lavoro dignitoso; 1° Maggio 2026: l’Italia in piazza per il lavoro dignitoso; IA e precarietà, i sindacati: Lavoro senza regole; Intesa Sanpaolo Torino: il budget prima di tutto.

Corteo del Primo Maggio 2026 a Torino: oltre 10mila persone in piazza per il lavoro dignitosoÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... torinotoday.it

Corteo Primo Maggio 2026 a Torino, sindacati e lavoratori in strada per un lavoro dignitoso: il percorso e il comizio in piazza CastelloLavoratori, pensionati e sindacati in piazza venerdì per il tradizionale corteo del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori ... torinotoday.it

Corteo Primo maggio, Autonomi a Torino contro forze dell'ordine: carica in risposta - facebook.com facebook

Primo Maggio di “lotta”, antagonisti già in piazza a Torino x.com