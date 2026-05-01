Terribile impatto fra due auto | una giovane automobilista perde la vita

Nella mattina dell’1 maggio, sulla strada provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica, si è verificato un incidente che ha causato la morte di una giovane donna di 21 anni, originaria di Bisceglie. L'incidente si è verificato a circa tre chilometri da Ostuni, nell’agro della Città Bianca. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la giovane automobilista.

OSTUNI - Una tragedia della strada segna la mattinata dell'1 maggio. Una 21enne originaria di Bisceglie (Bat) ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Ostuni a Ceglie Messapica, a circa 3 chilometri da Ostuni, nell'agro della Città Bianca. L'impatto.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Drammatico impatto tra auto sulla strada provinciale: un uomo perde la vita Leggi anche: Terribile schianto fra due auto: morti una donna e un ragazzo di 16 anni a Roma. Ci sono anche tre feriti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tragedia sulla Sp 15: due morti e quattro feriti nel violento impatto tra due auto; Mancata precedenza, terrificante schianto auto-moto: biker 'vola' sull'asfalto - BresciaToday; Scontro frontale tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia: morti marito e moglie, 5 feriti; Incidente a Lodi Vecchio: gravissimo un 15enne sbalzato dalla moto mentre torna da scuola, trasportato d'urgenza a Bergamo. Terribile incidente, scontro tra due auto. Un morto e un ferito graveUn uomo di 39 anni ha perso la vita nell’impatto. Un ragazzo di 25 anni è stato invece trasportato in codice rosso all’ospedale di Siena ... msn.com Tragico impatto, due morti e cinque feritiUn impatto violento fra due auto, con i mezzi completamente accartocciati nella parte anteriore. Una coppia di marito e moglie morta sul colpo. Le vitttime sono Savina Carbonaro di 61 anni e Francesco ... rainews.it Terribile impatto a Mignagola tra due auto: la giovane conducente è stata estratta priva di sensi dalle lamiere dai vigili del fuoco - facebook.com facebook