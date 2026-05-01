Tensione in FI Campania sette eletti | Subito il commissariamento La reazione degli alleati

In Campania, sette esponenti di Forza Italia hanno chiesto un commissariamento immediato del partito regionale, denunciando un grave disordine organizzativo e una perdita di identità politica. La dichiarazione arriva in un momento di crescente tensione interna, con gli alleati che osservano con attenzione la situazione. La crisi riguarda la gestione locale e ha suscitato reazioni diverse tra i membri dell’alleanza di centrodestra.

“La gestione regionale di Forza Italia in Campania è giunta al capolinea. Non siamo più di fronte a una fisiologica dialettica interna, ma a una crisi profonda che ha prodotto disordine organizzativo, perdita di identità politica e un grave danno reputazionale”. È quanto si legge in un documento.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Reti viarie aree rurali, Errico (FI): “Subito lo sblocco degli ulteriori fondi per sostenere i Comuni esclusi”“La pubblicazione della graduatoria rappresenta un passaggio importante per i nostri territori rurali – dichiara Errico –. Imprese, Casasco (FI): “Bene Governo, accolta richiesta FI su 5.0. Ora subito decreto iperammortamento”“Accogliamo con grande favore l’annuncio del ministro Urso sul rafforzamento delle risorse destinate a Transizione 5. Contenuti di approfondimento Si parla di: Tensione Lega-Fi. Carroccio vuole uscita Patto, per azzurri è provocazione; Pomeriggio choc sugli spalti: mamme e bambini in fuga, tifoso ferito trasportato d'urgenza in ospedale. Maxi stangata del Giudice Sportivo. Fi-Fdi, tensione alle stelle ora è a rischio l’alleanza in tutti i comuni al votoDa Avellino a Salerno passando per i principali Comuni del Napoletano. Il centrodestra campano rischia seriamente di presentarsi spaccato in tutte le elezioni amministrative campane. D’altronde il ... ilmattino.it