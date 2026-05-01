Ted recensione della serie Netflix | lo sboccato orsacchiotto torna e fa ancora ridere

Inizialmente progetto animato e poi prequel live action, racconta le origini del legame indissolubile tra l'orso più irriverente del cinema e la famiglia Bennett. In streaming su Netflix. Tra il 2012 e il 2015, Ted e il suo sequel hanno rappresentato la consacrazione della comicità scorretta di Seth MacFarlane sul grande schermo, dopo i traguardi raggiunti in tv con I Griffin e American Dad!. Era quasi inevitabile che il franchise venisse ulteriormente sfruttato: ecco quindi arrivare lo spin-off seriale che approda finalmente anche in Italia, su Netflix. Si tratta della seconda prova live action per MacFarlane dopo l'ottimo riscontro di The Orville, e il risultato conferma la maturità (atipica) dell'autore.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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