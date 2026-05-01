Tecnici della Prevenzione | poteri di polizia e tutela dei lavoratori

Il 28 aprile si svolge a Mantova una riunione dell'Ordine dei Tecnici della Prevenzione, professionisti che si occupano di sicurezza sul lavoro. Recentemente, la Legge 2152021 ha trasferito alcune competenze di vigilanza dall’Inail all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La modifica coinvolge aspetti legati ai poteri di polizia e alla tutela dei lavoratori, influenzando le attività e i compiti di questi tecnici nel settore.

? Cosa sapere L'Ordine dei Tecnici della Prevenzione si riunisce a Mantova il 28 aprile.. La Legge 2152021 sposta le competenze di vigilanza verso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.. Il 28 aprile, presso la sede della Camera di Commercio di Mantova, l’Ordine e la Commissione Nazionale dei Tecnici della Prevenzione hanno organizzato un incontro dedicato alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenziando le criticità che colpiscono una categoria professionale nata per garantire la tutela sanitaria dei lavoratori. L’iniziativa ha permesso di ricostruire l’evoluzione storica e tecnica di una figura che, sin dalla sua istituzione tramite decreto ministeriale nel 1997, rappresenta un pilastro fondamentale dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro all’interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tecnici della Prevenzione: poteri di polizia e tutela dei lavoratori Notizie correlate Sicurezza sul lavoro, il paradosso dei Tecnici della prevenzione: Landini, pensaci tu!Il 28 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, si è tenuta anche a Mantova, come altrove, un’iniziativa a... Rinnovato il protocollo di intesa per la tutela della salute dei lavoratori dell’industria ceramicaFabi e Paglia: "Forti dei risultati ottenuti, continuiamo a diffondere buone pratiche nel distretto delle piastrelle, tra quelli di maggiore... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Blog | Sicurezza sul lavoro, il paradosso dei Tecnici della prevenzione: Landini, pensaci tu!; 28 aprile, giornata della sicurezza sul lavoro: Profitto o salute ??; I sabati della prevenzione – dal 24 al 30 aprile la Settimana mondiale delle vaccinazioni; Sicurezza sul lavoro: oltre 800 persone coinvolte dai corsi Ausl. Sicurezza sul lavoro, il paradosso dei Tecnici della prevenzione: Landini, pensaci tu!Tecnici della prevenzione ignorati, ispettori senza competenze: il paradosso della sicurezza sul lavoro in Italia. ilfattoquotidiano.it Tecnici della prevenzione, 400 morti sul lavoro nei primi 100 giorni dell'annoIl numero reale dei morti sul lavoro in Italia potrebbe sfuggire alle stime ufficiali. Se per l'Inail, nei primi due mesi del 2026 in Italia si sono registrati 102 morti sul lavoro, secondo l'Osservat ... ansa.it Link Articolo https://bit.ly/3tY4EnX - Concorso Pubblico per 5 Posti per Tecnici della Prevenzione#tecnicodellaprevenzione #tecnicoprevenzione - facebook.com facebook