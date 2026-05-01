Il 1 maggio 2026 cade di venerdì e molte persone si preparano a trascorrere la Festa dei Lavoratori in relax o con attività speciali. Per chi ha bisogno di fare la spesa in questa giornata, alcune catene di supermercati hanno annunciato l’apertura, con orari variabili rispetto ai giorni feriali. È consigliabile consultare i siti ufficiali dei singoli negozi per conoscere dettagli precisi su aperture e orari.

La Festa dei Lavoratori del 1 maggio 2026 si avvicina e, come ogni anno, porta con sé non solo celebrazioni e momenti di relax, ma anche la necessità di organizzarsi per la spesa. In un giorno festivo che cade di venerdì, molti italiani si preparano a sfruttare il ponte per concedersi una pausa dalla routine quotidiana, tra gite fuori porta, pranzi in famiglia e grigliate all’aria aperta. Proprio per rispondere a queste esigenze, numerose catene della grande distribuzione hanno scelto di garantire comunque un servizio, lasciando aperti diversi punti vendita. Una decisione che consente a chiunque di non rinunciare agli acquisti dell’ultimo minuto, rendendo più semplice organizzare una giornata di festa senza imprevisti.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Supermercati aperti il 1 maggio: info e orari

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