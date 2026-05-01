Il 1° maggio, festa dei lavoratori, le principali catene di supermercati rimarranno aperte. In questa giornata, molte attività commerciali, scuole e uffici pubblici resteranno chiusi, mentre i supermercati avranno orari speciali o aperture straordinarie. Sono stati diffusi gli elenchi aggiornati con le aperture e i turni di tutte le principali catene presenti sul territorio. La giornata è contrassegnata in rosso sul calendario come festività nazionale.

Venerdì 1° maggio, in occasione della Festa dei lavoratori, l’Italia si ferma. Essendo una festività nazionale contrassegnata in rosso sul calendario, scuole, uffici pubblici e molte aziende resteranno chiusi. Per chi si trova alle prese con la spesa dell’ultimo minuto, tuttavia, qualche speranza di riuscire a fare quell’acquisto del’ultimo minuto c’è. Non esiste una regola univoca per i supermercati: alcune catene hanno deliberato aperture straordinarie, altre hanno scelto la chiusura totale, mentre molte hanno delegato la decisione ai singoli direttori dei punti vendita. In linea generale, è più probabile trovare negozi aperti nei grandi centri urbani rispetto ai piccoli comuni, e nella maggior parte dei casi verrà applicato un orario ridotto o festivo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Supermercati aperti il 1° maggio, ecco l’elenco completo e gli orari di tutte le principali catene

Notizie correlate

Supermercati aperti e chiusi l’1 maggio 2026, l’elenco completo e gli orariRoma, 29 aprile 2026 - C’è chi il primo maggio lo celebra in piazza, chi davanti a una griglia e chi, inevitabilmente, si accorge all’ultimo di aver...

Supermercati aperti a Pasqua 2026: l’elenco completo e gli orari ridottiDurante la domenica di Pasqua la maggior parte dei negozi abbassa le serrande per trascorrere il tempo in famiglia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Primo maggio 2026, ecco quali supermercati restano aperti nella Festa dei lavoratori; Quali sono i supermercati aperti il 1° maggio 2026: l'elenco e gli orari dei punti vendita; Ci sono supermercati aperti il 1 maggio 2026? La lista utile; 1 maggio 2026, supermercati aperti: elenco completo e orari.

Supermercati aperti il 1° maggio 2026: elenco completo, orari e catene aperte e chiuse in ItaliaScopri quali supermercati restano aperti il 1° maggio 2026 in Italia, con orari festivi e chiusure delle principali catene. trend-online.com

Supermercati aperti il 1 maggio 2026: ecco la lista completaIl 1 maggio si festeggia la Festa dei Lavoratori. In questo 2026 cade di venerdì e consentirà a molti italiani di partire per qualche giorno di vacanza. In molti si stanno chiedendo se i supermercati ... notizie.it

buongiorno è già stato chiesto se ci sono supermercati o negozi apertikmq apparte gli scherzi almeno la domenica e nei giorni di festa bisognerebbe stare a casa a godersi le proprie famiglie e per poter riposare!!! vi auguro un buon primo maggio a tutti - facebook.com facebook

Supermercati aperti il primo maggio, quali sono e gli orari x.com