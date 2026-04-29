Il primo maggio 2026 cadrà di venerdì, giorno in cui molte attività commerciali potrebbero decidere di chiudere o mantenere aperti i propri negozi. Per i consumatori è importante conoscere in anticipo quali supermercati resteranno aperti, per fare scorte o programmare la spesa. Sono state pubblicate le liste ufficiali con gli orari e i punti vendita aperti e chiusi nella giornata, per permettere a tutti di organizzarsi al meglio.

Roma, 29 aprile 2026 - C’è chi il primo maggio lo celebra in piazza, chi davanti a una griglia e chi, inevitabilmente, si accorge all’ultimo di aver dimenticato pane, carbone o bevande. È il grande classico delle festività italiane. E anche quest’anno la domanda si ripete: quali supermercati sono aperti il 1 maggio 2026? La risposta, come spesso accade nella grande distribuzione, non è univoca. Il quadro è spaccato tra chi difende la chiusura simbolica della Festa dei Lavorat ori e chi, invece, mantiene alcuni presìdi attivi, soprattutto nei piccoli format i. Ecco una lista. Esselunga. Linea netta e senza deroghe. Tutti i punti vendita restano chiusi per l’intera giornata, come da tradizione della catena.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Supermercati aperti e chiusi l’1 maggio 2026, l’elenco completo e gli orari

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