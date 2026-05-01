Superbike WorldSBK | orari dove vederlo in TV classifica e calendario

Il campionato mondiale Superbike, chiamato anche WorldSBK, si disputa su 12 round con tre gare per ogni fine settimana, che si svolgono il sabato e la domenica. La prima gara si tiene il sabato, seguita dalla Superpole Race e dalla seconda gara la domenica. Per seguire gli appuntamenti, è possibile consultare gli orari, i canali TV e la classifica aggiornata.

Il WorldSBK è il campionato mondiale Superbike, riservato a moto derivate dalla serie: 12 round, tre gare per weekend (Gara 1 il sabato, Superpole Race e Gara 2 la domenica). In questa pagina trovi tutto quello che ti serve per non perderti un round: orari del prossimo Gran Premio, dove vedere il WorldSBK in TV gratis e a pagamento, classifica piloti aggiornata, calendario completo della stagione e risultati. La pagina viene aggiornata ogni weekend di gara. Il quarto round della stagione 2026 si corre sul Balaton Park, in Ungheria, debuttante nel calendario WorldSBK. Il campionato arriva qui dopo Phillip Island, Portimão e Assen, con Nicolò Bulega (Ducati) saldamente in testa al Mondiale: l’italiano ha vinto le prime nove gare consecutive della stagione, eguagliando il record assoluto di vittorie consecutive a inizio stagione.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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