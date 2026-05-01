Strettoia all' angolo tra via Leonardo da Vinci e via Uditore | A che siamo con i lavori?

Da diversi mesi si registra una strettoia all'angolo tra via Leonardo da Vinci e via Uditore. La zona risulta particolarmente critica, specialmente durante le ore notturne, quando chi deve effettuare la svolta a destra si trova a dover affrontare uno spazio ridotto e rischi elevati. La presenza della strettoia, che limita la viabilità normale, ha suscitato diverse segnalazioni da parte dei residenti e degli automobilisti.

Da ormai molti mesi all'angolo tra via Leonardo da Vinci e via Uditore c'è questa strettoia, che tra l'altro di notte è molto pericolosa per chi svolta a destra. A che siamo con i lavori? Sono terminati? Cosa si aspetta ad asfaltare e togliere questa strettoia?.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leonardo da Vinci: il genio che unì arte e scienza dal cuore di VinciIl 15 aprile 1452, tra le mura di una dimora rurale ad Anchiano, nasceva un individuo che avrebbe trasformato radicalmente il concetto di conoscenza... Nuove banconote Euro, Leonardo Da Vinci su quella da 100? La Bce divisa tra "personaggi" e "fiumi-uccelli"La nuova serie di banconote in Euro si avvicina: tra le ipotesi allo studio della Banca centrale europea spicca quella che potrebbe portare Leonardo...