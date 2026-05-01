Il proprietario di un hotel situato in un'area centrale ha annunciato l'intenzione di presentare un esposto alle autorità, a causa del peggioramento delle condizioni di strade, vie e piazze della zona. Ha anche dichiarato che chiedere interventi straordinari per risolvere i problemi riscontrati. La posizione dell'albergo si trova in piazzale della Castellina, nella zona Gad.

"Pronti a fare un esposto, chiederemo interventi straordinari ". L’annuncio è di Angelo Siracusa, titolare del Boutique Hotel Ferrara, che si trova in piazzale della Castellina, zona Gad. L’ultimo caso più eclatante, la maxi rissa del tardo pomeriggio di martedì scorso, tra via San Giacomo e Piazzetta Bruno Rizzieri. "Nei giorni scorsi ho avuto un incontro con l’assessore alla sicurezza Cristina Coletti e la Polizia Locale, per segnalare come la situazione negli ultimi anni è peggiorata in tutta l’area da Piazzale Castellina e tutte le strade e vie adiacenti. Ci sono spacciatori in pianta stabile, quando sentono l’arrivo delle forze dell’ordine scappano, sia loro che i clienti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Strade, vie e piazze. Il quadro è peggiorato, pronti a fare un esposto"

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