Sky Germania ha confermato l'interesse della Juventus per il centrocampista, con discussioni in corso tra le parti. La trattativa riguarda la possibilità di un trasferimento e si concentra su alcuni aspetti chiave legati alle condizioni contrattuali. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti ufficiali per chiarire le decisioni finali e definire i dettagli dell’eventuale operazione. La società bianconera monitora attentamente la situazione per valutare le prossime mosse.

Openda Juve, sondaggio dall’Inghilterra! Questo allenatore lo ha messo nella lista dei desideri Greenwood per il dopo Conceicao? La Juve punterebbe l’inglese con i soldi di Chico. Tutti i dettagli Conceicao lascia la Juve? Si alza il pressing di United e Liverpool: Mendes ha fatto intendere che. Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo. Su Beccari.» Baldo dopo Atalanta Juve Primavera: «Non ho mollato fino alla fine.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Stiller alla Juve, Sky Germania conferma l’interesse dei bianconeri: quale sarà il fattore chiave

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