Recentemente, una figura politica ha espresso solidarietà nei confronti di persone indagate per terrorismo, suscitando attenzione e dibattito. La figura in questione si è schierata pubblicamente, offrendo supporto agli accusati. Nel frattempo, si sono approfonditi dettagli riguardanti le milizie eritree dell’Africa Orientale Italiana, addestrate per mesi e preparate all’uso di armi tradizionali e alla conoscenza della lingua italiana.

Ci sono àscari e Ascàri, ma non è il pilota di Formula Uno. I primi, milizie eritree dell’Africa Orientale Italiana, venivano addestrati per tre mesi, e oltre all’uso delle armi – perlopiù pugnali e spade – dovevano conoscere l’italiano. Stefania Ascari, invece, è una deputata dei 5Stelle. Gli àscari nascono dall’Armata Hassan, formata dai Basci Buzuk, in turco “teste danneggiate”. La Ascari proviene dalla falange dell’uno vale uno, alle politiche del ’22 nel collegio uninominale di Modena è stata triplicata da Aboubakar Soumahoro (11 a 36%, però è entrata grazie al “plurinominale”) e fino all’altroieri oltre alla Caporetto contro l’ex.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Stefania Ascari, la grillina si schiera con gli indagati per terrorismo: "Piena solidarietà"

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