Stankovic come Esposito | l’Inter scommette sul ritorno di Aleksander per la prossima stagione La strategia

L'Inter sta pianificando di riportare Aleksander Stankovic in rosa per la prossima stagione, puntando su di lui come ha fatto in passato con altri giocatori. La società ha manifestato l’intenzione di trattenere il centrocampista nella rosa allenata da Chivu, considerando il suo possibile ruolo nel team. La strategia riguarda un possibile ritorno di Stankovic, che potrebbe riprendere il suo percorso con i nerazzurri.

di Alberto Petrosilli Stankovic può essere il nuovo Pio Esposito: l’Inter intenzionata a riportarlo a casa trattenendolo nella rosa di Chivu. L’ Inter non rallenta la programmazione per il 2027 nonostante le turbolenze extra-campo. Mentre la proprietà Oaktree e i tifosi attendono il verdetto dell’inchiesta arbitri, Sportitalia lancia un’indiscrezione sul prossimo “colpo alla Pio Esposito” studiato da Piero Ausilio. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Stankovic come Esposito: la strategia dell’Inter. Secondo il focus di Sportitalia, la dirigenza nerazzurra intende replicare la felice intuizione della scorsa estate, quando scelse di non investire cifre pesanti su profili come Hojlund per puntare sulla crescita interna di Pio Esposito.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic come Esposito: l’Inter scommette sul ritorno di Aleksander per la prossima stagione. La strategia Notizie correlate Calciomercato Inter, conferme assolute su Stankovic: decisione già presa in vista della prossima stagionedi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, arrivano importanti conferme sul futuro di Stankovic: il centrocampista rimarrà in nerazzurro nella... Pellegatti sul possibile ritorno di Galliani al Milan: “Sarebbe il miglior acquisto per la prossima stagione”Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile ritorno di Adriano Galliani nella dirigenza del Milan. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stankovic, il ritorno si avvicina: Chivu ci riproverà, con Esposito è andata benissimo; TS - Nuovo centrocampo: l'Inter punta su Stankovic, Koné e... Calhanoglu; Serie A, scandalo escort a Milano: spunta la lista di calciatori citati, tanti di Inter e Milan ma non solo; Chivu: Io amo da morire questi ragazzi. Bravo Sucic, penseremo a Stankovic. TS - Nuovo centrocampo: l'Inter punta su Stankovic, Koné e... CalhanogluL'Inter ha già deciso di esercitare la recompra e di riportare a casa Aleksandar Stankovic, come fatto intuire ieri da Cristain Chivu molto apprezzato dalle parti di Appiano Gentile. Dopo quanto succe ... msn.com Pagina 2 | Subito Stankovic, il Pio della mediana. Bastoni-Thuram-Dumfries-Calhanoglu: si aspetta l’offerta giustaMILANO - L’Inter oggi è concentrata sul pieno recupero di Lautaro Martinez, che lavora ad Appiano Gentile per essere pronto a giocare da titolare già per Pasqua quando a San Siro arriverà la Roma, e ... tuttosport.com Escort a Milano: da Stankovic a Pedersen e Volpato ecco chi sono i calciatori presenti nelle carte dell'inchiesta - facebook.com facebook TS - Nuovo centrocampo: l' #Inter punta su #Stankovic, #Koné e... #Calhanoglu x.com