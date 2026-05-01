Spazi amministrativi autonomi rispetto agli interessi della camorra | la Cassazione smonta l' inchiesta sul patto tra politica e clan

La Corte di Cassazione ha stabilito che gli spazi amministrativi del Comune di Santa Maria a Vico sono rimasti indipendenti dagli interessi della camorra. In particolare, ha smontato l'ipotesi di un patto tra politica e clan, affermando che gli interessi della criminalità organizzata non avrebbero influenzato l’attività amministrativa locale. La decisione si basa su elementi giudiziari che attestano l'autonomia dell'amministrazione rispetto alle infiltrazioni criminali.