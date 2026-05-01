Spazi amministrativi autonomi rispetto agli interessi della camorra | la Cassazione smonta l' inchiesta sul patto tra politica e clan
La Corte di Cassazione ha stabilito che gli spazi amministrativi del Comune di Santa Maria a Vico sono rimasti indipendenti dagli interessi della camorra. In particolare, ha smontato l'ipotesi di un patto tra politica e clan, affermando che gli interessi della criminalità organizzata non avrebbero influenzato l’attività amministrativa locale. La decisione si basa su elementi giudiziari che attestano l'autonomia dell'amministrazione rispetto alle infiltrazioni criminali.
Gli interessi della camorra non avrebbero attecchito all’interno dell’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico, anzi. Ci sarebbe stata una “contrapposizione” tra il sindaco Andrea Pirozzi e il ras Domenico Nuzzo che avrebbe portato alla delineazione di “spazi amministrativi autonomi”.🔗 Leggi su Casertanews.it
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