Spazi amministrativi autonomi lontani dagli interessi della camorra | la Cassazione smonta l' inchiesta sul patto tra politica e clan

La Corte di Cassazione ha respinto l’ipotesi di un patto tra politica e clan nella gestione dell’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico. Secondo la sentenza, gli spazi amministrativi risultano indipendenti dagli interessi della criminalità organizzata. La decisione si basa sull’analisi delle prove e sulla valutazione delle attività svolte all’interno del Comune, che sarebbero state slegate dalle influenze esterne del gruppo criminale.