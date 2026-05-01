Spazi amministrativi autonomi lontani dagli interessi della camorra | la Cassazione smonta l' inchiesta sul patto tra politica e clan
La Corte di Cassazione ha respinto l’ipotesi di un patto tra politica e clan nella gestione dell’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico. Secondo la sentenza, gli spazi amministrativi risultano indipendenti dagli interessi della criminalità organizzata. La decisione si basa sull’analisi delle prove e sulla valutazione delle attività svolte all’interno del Comune, che sarebbero state slegate dalle influenze esterne del gruppo criminale.
Gli interessi della camorra non avrebbero attecchito all’interno dell’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico, anzi. Ci sarebbe stata una “contrapposizione” tra il sindaco Andrea Pirozzi e il ras Domenico Nuzzo che avrebbe portato alla delineazione di “spazi amministrativi autonomi”.🔗 Leggi su Casertanews.it
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