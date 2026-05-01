Spaccapanico a Milano La materia va in scena nel tempio dello stile

A Milano, nel cuore di un distretto storico, si svolge un evento che porta in scena una materia molto apprezzata nel mondo del design. L’indirizzo, situato in un luogo che racconta secoli di storia e arte, si trasforma in un palcoscenico per esposizioni e presentazioni legate alla materia. La zona, nota per la sua importanza nel panorama artistico e culturale, diventa così il punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore.

Nel cuore del distretto storico di Milano, dove le mura raccontano secoli di stratificazioni da Roma al Rinascimento, Via Santa Maria Fulcorina 17, non è un semplice indirizzo, ma una coordinata geografica dell’anima del design mondiale. È qui che, per decenni, la Fondazione Jacqueline Vodoz e Bruno Danese è riferimento per la sperimentazione, trasformando un palazzo nobiliare nel quartier generale di quella rivoluzione silenziosa guidata da giganti come Bruno Munari ed Enzo Mari. Non poteva che nascere qui lo showroom milanese di Spaccapanco, un atto di profonda devozione e insieme un volersi porre in ascolto di quei “maestri dell’attesa” rivendicando l’eredità dell’artigianato che oggi sembra perduta.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spaccapanico a Milano. La materia va in scena nel tempio dello stile Notizie correlate Addio a Mariano Rubinacci, erede della maison che fu un tempio dello stile anglo-napoletanoE’ morto lo stilista napoletano Mariano Rubinacci, erede della maison fondata dal padre Gennaro nel 1932. Autismo, alla Bicocca di Milano in scena ‘RicercAttori’ con “La materia di cui sono fatti i sogni. Vite indegne di essere vissute?”In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (World Autism Awareness Day – WAAD), l’Università di Milano-Bicocca propone lo...