Sorteggio Internazionali d’Italia 2026 | orario programma e dove si svolge

Oggi si tiene il sorteggio dei tabelloni degli Internazionali d’Italia 2026, un evento che coinvolge le varie teste di serie e i partecipanti del torneo. L’evento si svolge in una sede dedicata e l’orario di inizio è stato comunicato ufficialmente. La cerimonia prevede l’estrazione delle coppie e la definizione degli incontri, con i dettagli disponibili sul sito ufficiale e presso gli organizzatori.

L’adrenalina comincia a salire, si avverte l’atmosfera di un evento importante e molto diverso dagli altri. Il tennis italiano corre veloce verso quella che a tutti gli effetti può essere definita la sua festa nazionale. Dal 5 al 17 maggio si svolgerà infatti la nuova edizione degli Internazionali d’Italia. Il primo passo ufficiale verso il via della nuova edizione si svolgerà lunedì 4 maggio alle 12:00 con la cerimonia del sorteggio dei tabelloni di singolare maschile e di singolare femminile. La suggestiva cornice prescelta per ospitare l’evento sarà quella di Piazza del Popolo. Le aspettative in casa Italia sono sicuramente alte dopo la vittoria ottenuta lo scorso anno da Jasmine Paolini nel singolare femminile.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorteggio Internazionali d’Italia 2026: orario, programma e dove si svolge 560 km/h: Sapevi che lo sport più veloce del mondo si gioca a Lecco Notizie correlate Sorteggio ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming, teste di serieCresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione sulla... Sorteggio ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orario e programma, c’è la diretta in streamingQuest’oggi, venerdì 3 aprile, si terrà la cerimonia di sorteggio del Masters 1000 di Montecarlo 2026, primo grande evento della stagione tennistica... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tennis ATP e WTA · Roma 2026: programma, orari, dove vedere le partite degli Internazionali d'Italia in diretta tv e streaming; Sinner potrebbe trovare subito Jodar ai primi due turni del Roland Garros! Sarà decisiva Roma per il sorteggio; Atp e Wta Madrid 2026: tabellone con Sinner e Musetti, calendario, date, orari, tv; Wheelchair e non solo: il sostegno FITP all'integrazione. Internazionali d'Italia 2026, al via il torneo al Foro ItalicoMartedì 28 aprile prenderà ufficialmente il via l'83esima edizione del grande evento di tennis di Roma. Si parte con chi cerca una wild card per il main draw che inizierà dal 5 maggio ... romatoday.it Alessandro Onorato. . Fontana di Trevi si illumina per gli Internazionali BNL d'Italia. Vi aspettiamo ogni sera dalle 21 alle 24 fino al 10 maggio! Dal campo da tennis a Piazza del Popolo alle vetrine del centro allestite, fino ai sorteggi nei luoghi iconici e alle istal - facebook.com facebook