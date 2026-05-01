Solito Concertone rosso tra Bella Ciao Flotilla e landinate E dietro al palco s’intrufola la Schlein…

Nel pomeriggio si è svolto il tradizionale Concertone con esibizioni di canzoni come Bella Ciao, la presenza di gruppi come Flotilla e interventi di figure legate a movimenti di sinistra. Durante l’evento, alcuni spettatori hanno segnalato la presenza di una figura nota alla politica che si è intrufolata tra il pubblico e si è avvicinata al palco. L’organizzazione ha mantenuto il controllo sull’evento, senza ulteriori incidenti segnalati.

Il solito Concertone rosso. Ci hanno provato a creare la suspence, in tanti, sul palco, non vedevano l’ora di farlo, ma si sono contenuti, autocensurati, poi verso le 18.30 è arrivata una per tutti, tal Delia, e ha bruciato gli altri aspiranti “partigiani” del Primo Maggio, cantanti quasi per caso, al Concertone di piazza San Giovanni. “Non possiamo non cantare Bella Ciao.”. E certo, Delia: “Questa è una canzone che parla di libertà e noi dobbiamo continuare a cantarla finché ci sarà qualcuno che si arroga il diritto di decidere chi deve vivere e chi morire”, ha detto l’artista al termine della sua esibizione. A chi voleva riferirsi? Boh. Ma...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Solito Concertone rosso tra Bella Ciao, Flotilla e “landinate”. E dietro al palco s’intrufola la Schlein… Notizie correlate Concertone 1 maggio, Delia canta Bella Ciao. Nazari: “Palestina libera”(Adnkronos) – Delia, sul palco del Concertone di Roma in piazza San Giovanni in Laterano, canta 'Bella Ciao'. Leggi anche: Blitz di Elly al concertone a caccia di voti. Sul palco il solito comizio ProPal