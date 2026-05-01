Blitz di Elly al concertone a caccia di voti Sul palco il solito comizio ProPal

Durante il Concertone del Primo Maggio, un evento tradizionale organizzato da tre principali sigle sindacali, è stata notata la presenza di Elly Schlein, che si è presentata come ospite e ha rivolto un messaggio ai presenti. La sua partecipazione ha attirato l'attenzione, considerando la consueta cornice di festa e manifestazione dei lavoratori. La presenza dell'esponente politica nel backstage ha suscitato commenti tra i partecipanti e i media.

Non poteva farsela sfuggire, l'occasione era troppo ghiotta. "Sono qui come ospite, buon primo maggio a tutti!": c'è anche Elly Schlein nel backstage del tradizionale Concertone che dal 1990 le tre sigle sindacali confederate, CGIL-CISL-UIL, organizzano per celebrare la Festa dei Lavoratori. Negli anni l'evento ha assunto connotati sempre più di sinistra, e allora non poteva mancare all'appello la segretaria del Pd che in discontinuità con i suoi predecessori sta cercando di riportare il partito vicino alle necessità delle nuove generazioni di lavoratori. Una chance anche per farsi vedere vicina ai giovani ammassati in Piazza di San Giovanni...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Blitz di Elly al concertone a caccia di voti. Sul palco il solito comizio ProPal Notizie correlate “Appoggiate i comitati per il Sì”. Referendum, la gaffe di Elly Schlein al comizio per il No: le reazioniIl clima attorno al referendum sulla giustizia del 2026 è sempre più incandescente. "Sostenete i comitati per il sì", il lapsus di Elly Schlein al comizio per il No al referendum – Il video(Agenzia Vista) Padova, 8 febbraio 2026 È tornato virale nelle scorse ore un intervento di Elly Schlein a un comizio a Padva per il no al referendum... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Disprezzo per Donald e Nato: la sinistra riscopre l’ebbrezza dell’antiamericanismo più duro; Flotilla, la condanna di Meloni: Israele liberi immediatamente gli italiani fermati; Schlein ci ricasca, attacca Fdi per la visita in Albania: Operazione fallimentare. Ma i dati la smentiscono (video); Meloni condanna il blitz sulla Flotilla: Israele liberi subito gli italiani. Concertone, blitz di Elly Schlein a caccia di voti. Sul palco il solito comizio ProPalNon poteva farsela sfuggire, l'occasione era troppo ghiotta. Sono qui come ospite, buon primo maggio a tutti!: c'è anche ... iltempo.it A DiMartedì l'intervista di Giovanni Floris a Elly Schlein.Elly Schlein ospite di Giovanni Floris a DiMartedì: la partecipazione dell’Italia al Board of Peace, i rapporti dell’Italia di Meloni con gli Usa di Trump, il referendum sulla giustizia. la7.it la Repubblica. . Martelli, mazze ed estintori. Il blitz dei rapinatori all’interno della gioielleria “Gioielli di Valenza”, nel centro commerciale Euroma2, è scattato nella mattina del 20 aprile. Cinque banditi con il volto coperto, dopo aver fatto irruzione nel negozio, h - facebook.com facebook