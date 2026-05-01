Sinner spazza via Fils finale a Madrid e sfonda i 14mila punti | è sempre più nella storia

Nella semifinale del torneo di Madrid, Jannik Sinner ha battuto nettamente Arthur Fils, consolidando la sua posizione nella classifica ATP. Con questa vittoria, il tennista italiano ha raggiunto e superato i 14.000 punti, un risultato che rafforza la sua presenza tra i giocatori più in vista del circuito. La partita si è conclusa con un punteggio che ha lasciato poco spazio alle interpretazioni, confermando il buon momento di Sinner.

Jannik Sinner ha travolto Arthur Fils nella semifinale del torneo di Madrid, superando così i 14mila punti nella classifica ATP: il campione azzurro continua a scrivere la storia del tennis.🔗 Leggi su Fanpage.it

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