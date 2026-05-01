Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Madrid Open 2026 dopo aver sconfitto il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco sul campo Manolo Santana. Con questa vittoria, il tennista italiano ha raggiunto la sua prima finale sulla terra rossa della Caja Mágica e ha stabilito un record storico come il più giovane giocatore ad arrivare in finale in tutti i tornei Masters 1000, ottenendo anche la 350ª vittoria in carriera.

Jannik Sinner è in finale al Mutua Madrid Open 2026. Il numero uno del mondo ha liquidato il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco sul Manolo Santana, qualificandosi per la prima finale in carriera sulla terra rossa della Caja Mágica. Un risultato che, al di là del torneo in corso, ha un peso storico difficile da ignorare. Il record che lo mette nella leggenda. A 24 anni, Jannik Sinner è diventato il più giovane giocatore di sempre a raggiungere almeno una finale in tutti i nove tornei Masters 1000 del circuito. Prima di lui ci erano riusciti solo tre tennisti nella storia: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Sinner batte Fils e vola in finale Madrid Open: record storico più giovane in tutti Masters 1000, 350ª vittoria!

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