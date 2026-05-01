Per tre settimane, Palazzo Parigi a Milano si è trasformato in un set cinematografico, ospitando la produzione de Il Diavolo veste Prada 2. La suite di due celebrità è stata utilizzata come base operativa per le riprese, lasciando di fatto l’albergo in modalità diversa dal consueto. La presenza di attori noti ha reso il palazzo teatro di un’inedita attività, diversa da quella di un normale soggiorno alberghiero.

Dimenticate il concetto classico di albergo. Per tre settimane, Palazzo Parigi non è stato un hotel, ma il centro di comando de Il Diavolo veste Prada 2. La produzione non cercava solo letti a cinque stelle, ma quell'impatto visivo fatto di marmi e rigore che comunica autorità al primo sguardo. L'hanno trovato nei volumi monumentali di corso di Porta Nuova, trasformando l'albergo nell’epicentro di un set da milioni di dollari. L'edificio è il risultato di una visione precisa, quella di Paola Giambelli, che ha fuso la solidità strutturale milanese con il gusto decorativo di Pierre-Yves Rochon. Il risultato è un’estetica che evita il lusso gridato, preferendo un’eleganza cosmopolita e una personalità indipendente, lontana dagli standard delle grandi catene internazionali.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Siamo stati nella suite di Stanley Tucci e Marylin Streep a Palazzo Parigi a Milano

Notizie correlate

Stanley Tucci a Milano: 44 anni di sapori tra le botteghe del Wagner.Stanley Tucci e il Rito della Cucina Italiana: Un Viaggio nel Cuore di Milano L’attore Stanley Tucci, celebre per la sua passione per la gastronomia...

Da Sigourney Weaver a Stanley Tucci, sono stati numerosi i vip invitati al ricevimento letterario organizzato ieri dalla regina Camilla a Clarence House L’occasione è stata l’assegnazione della prestigiosa Queen’s Reading Room Medal, la medaglia al valore per la letteratura.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Il Diavolo veste Prada 2 a Milano, le curiosità (mai rivelate): l'abbraccio di Streep alla partenza, il soggiorno blitz di Lady Gaga e le comparse in hotel; Dove è stato girato Il Diavolo Veste Prada 2: dal Cenacolo di Milano al lago di Como, le location in Italia; Com' è l' hotel di Milano dov' è stato girato Il diavolo veste Prada 2.

Tucci in Italy, l’attore Stanley Tucci torna a esplorare l’Italia su Disney+La seconda stagione di Tucci in Italy, la serie National Geographic candidata agli Emmy, debutterà il 12 maggio su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con tutti gli episodi. teleblog.it

Il Diavolo veste Prada 2 regia di David Frankel Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux Venerdì 01/05 17.15 e 21 Domenica 03/05 17.15 e 21 Lunedì 04/05 21 119 min. Intero 7 € - Ridotto 5 € Il - facebook.com facebook