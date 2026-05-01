' Settembre al Borgo' e ' Comunalia' il Comune gioca d' anticipo | regia unica per il doppio festival

Il Comune ha annunciato la ricerca di un Direttore Artistico attraverso un avviso pubblico, con l’obiettivo di coordinare due eventi culturali programmati per settembre. Si tratta di 'Settembre al Borgo' e 'Comunalia', due festival che si svolgono nel territorio e che ora saranno gestiti sotto una regia unica. La scelta mira a rafforzare l’organizzazione e la promozione delle iniziative culturali previste durante quel periodo.

L’Amministrazione comunale compie un passo importante verso la valorizzazione culturale del territorio, pubblicando un avviso pubblico per l’individuazione di un Direttore Artistico. La figura selezionata avrà il compito di curare la programmazione di due tra gli appuntamenti più attesi: la 54ª.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Comunalia, il Carnevale al Borgo anima CasertavecchiaDomenica 22 febbraio La magia del Carnevale si sposta nel suggestivo borgo medievale di Casertavecchia con un appuntamento extra di luci e colori di... John Travolta: il suo debutto alla regia verrà presentato al Festival di CannesLa star del cinema ha adattato per il grande schermo il libro per ragazzi che aveva scritto nel 1997 e il lungometraggio debutterà poi su Apple TV. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torna Mugello Sonoro Music Contest; Dal lungomare al borgo antico Montesilvano accende l'estate fra festival, rassegne e iniziative per tutti; Eventi segnalati dai Comuni; Collescipoli, il festival BorgoMuse: Ambizione per far diventare il borgo delle arti della città di Terni. Settembre al borgo, Massimiliano Gallo: «Il pubblico ha risposto con entusiasmo»Un Settembre al borgo atipico perché si è svolto prevalentemente al Belvedere di San Leucio, ma che è riuscito, comunque, ad ottenere un risultato lusinghiero: direttore Gallo, qual è il suo ... ilmattino.it Caserta, al via Settembre al BorgoÈ un concentrato di spettacoli d’autore: Battiato, Silvestri, Mannoia, Gazzè, Britti, Malika Ayane, Raphael Gualazzi. Sette giorni per sette nomi, più sette contest di musica popolare e opere di ... regione.campania.it Si ricomincia. Prossimo appuntamento Maratona del Mugello 27 settembre. Buone corse! - facebook.com facebook Il Biavati non riaprirà a settembre. Genitori delusi: “Dovremo andare via per far giocare i figli” x.com