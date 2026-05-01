Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 37a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

La 37ª giornata di Serie B 202526 sarà trasmessa in diretta su DAZN, con partite che comprendono derby, incontri tra squadre di alta classifica e sfide importanti per la corsa ai playoff. La programmazione include orari e telecronisti dedicati, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire in tempo reale le gare più attese di questa fase finale del campionato.

La 37esima giornata di Serie B in diretta su DAZN Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e playoff.Zona Serie BKT e telecronache dedicate per ogni match. La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano? qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su...🔗 Leggi su Digital-news.it

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