Scudetto a un passo | l’Inter può festeggiare già nel weekend Chivu per fare la storia

L'Inter si trova a un passo dalla conquista dello scudetto, con la possibilità di festeggiare già nel weekend. Per assicurarsi il titolo, ai nerazzurri basta ottenere tre punti contro il Parma oppure sperare in altri risultati favorevoli. La squadra ha la chance di scrivere una nuova pagina di storia nel campionato di quest'anno.

Ai nerazzurri bastano tre punti contro il Parma — o una combinazione di risultati favorevoli — per conquistare il titolo. Napoli-Como e Milan-Sassuolo le partite che potrebbero decidere tutto prima del fischio d’inizio. Il momento è arrivato. La Serie A entra nella fase più calda della stagione e l’Inter di Cristian Chivu si presenta alla trentacinquesima giornata con lo scudetto già in tasca, almeno sulla carta: servono tre punti per rendere matematica la conquista del titolo, ma gli scenari sono molteplici e qualcuno potrebbe persino evitare ai nerazzurri la fatica di scendere in campo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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