scovato traffico di valuta per sei milioni

Un’operazione di controllo ha portato al sequestro di oltre sei milioni di euro in contanti. Durante le verifiche sono stati controllati più di 700 passeggeri e sono state riscontrate circa 500 violazioni delle norme vigenti. L’attività si è svolta presso punti di accesso e uscita, con l’obiettivo di contrastare il traffico illecito di denaro. Le autorità continuano le indagini per identificare eventuali reti criminali coinvolte.

Più di sei milioni in contanti intercettati, oltre 700 passeggeri controllati e quasi 500 violazioni accertate. Sono i numeri dell’attività di contrasto al traffico illecito di valuta condotta tra gennaio e marzo all’ aeroporto di Malpensa dalla Guardia di finanza e dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nel dettaglio su oltre 700 controlli effettuati su passeggeri in entrata e in uscita dal territorio nazionale ben 473 viaggiatori sono risultati irregolari perché trasportavano somme superiori ai diecimila euro senza l’apposita dichiarazione. Le rotte più frequenti: Penisola Arabica, Cina, Turchia, Senegal ed Egitto con coinvolgimento sia di italiani sia di stranieri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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26-01-2026 - Tarquinia: Droga e contanti: sequestro da oltre 157 mila euro

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