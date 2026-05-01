Scherma | due podi marchigiani ai Nazionali di fioretto a Riccione

Due atleti marchigiani si sono distinti ai campionati italiani di fioretto a Riccione, ottenendo entrambi il terzo posto nelle rispettive competizioni. Castori e Cantarini hanno concluso la prova nel torneo cadetti Gold con questa posizione, contribuendo alla presenza di podi marchigiani anche in questa edizione. La competizione si è svolta al PlayHall, confermando la presenza consolidata della regione nelle gare di scherma nazionali.

? Cosa sapere Castori e Cantarini ottengono il terzo posto al fioretto cadetti Gold a Riccione.. I podi marchigiani confermano la tradizione regionale nei campionati nazionali al PlayHall.. Giulio Massimo Castori conquista il terzo posto nel fioretto maschile cadetti Gold a Riccione, segnando una delle due medaglie marchigiane ottenute finora ai Campionati Nazionali che si tengono presso il PlayHall dal 23 aprile. L’atmosfera elettrica che avvolge il complesso sportivo romagnolo ha ospitato i momenti cruciali della scherma italiana, portando sotto i riflettori le eccellenze del fioretto. La competizione, suddivisa nelle categorie Gold e Silver, ha i delegati delle varie società marchigiane misurarsi con i migliori atleti del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scherma: due podi marchigiani ai Nazionali di fioretto a Riccione Notizie correlate Scherma - settore giovanile. TBB grande protagonista ai campionati interregionali: due ori e tanti podiA Carrara, al campionato interregionale la TBB è stata assoluta protagonista, grazie a risultati di grande rilievo in tutte e tre le specialità. Due titoli italiani per Sofia Napoli ai Criteria Nazionali Giovanili di RiccioneArezzo, 3 aprile 2026 – Due titoli italiani per Sofia Napoli ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Raian Adoul, 'argento vivo': il fiorettista dorico sul podio nei campionati europei di scherma Under 23; Scherma: buone prestazioni per i fiorettisti marchigiani ai Campionati Nazionali. Raian Adoul, 'argento vivo': il fiorettista dorico sul podio nei campionati europei di scherma Under 23L'atleta del Centro Sportivo Aeronautica Militare, che si allena con il Club Scherma Ancona, tra i protagonisti del quartetto azzurro che nella prova a squadre si arrende in finale alla Francia ... anconatoday.it A riccione i campionati nazionali con le squadre della provincia che hanno ben figurato. Scherma Sofia Cantarini terza nel fioretto Gold, Straniero in evidenza nel SilverIl complesso sportivo del PlayHall di Riccione ha aperto le sue porte alla scherma italiana. Da giovedì 23 aprile, ... ilrestodelcarlino.it Domani, venerdì 1° maggio, i Musei Nazionali di Genova saranno visitabili dalle 13:30-19:00 (ultimo ingresso ore 18:30) con bigliettazione ordinaria. Maggio sboccia a Palazzo Spinola tra le maioliche di Giacomo Boselli. Un set di pot-à-crème della s - facebook.com facebook