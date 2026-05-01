Durante la stagione di campionato, i portieri della Sambenedettese hanno garantito la copertura tra i pali, con Orsini e Cultraro che si alternano tra le linee difensive. La squadra ha mantenuto la porta inviolata per diverse partite, con i due atleti impegnati in diverse occasioni. Il bilancio difensivo si basa sulla presenza costante di entrambi tra i pali, offrendo sicurezza alla squadra durante tutta la competizione.

? Cosa sapere Orsini e Cultraro garantiscono la porta alla Sambenedettese durante l'intera stagione di campionato.. La crescita di Pezzola e Zini definisce il bilancio tecnico del reparto difensivo rossoblù.. Orsini e Cultraro hanno garantito la sicurezza della porta rossoblù durante l’intera stagione, mentre Pezzola ha mostrato una crescita costante dopo le difficoltà iniziali vissute a Campobasso. Il bilancio della difesa sambenedettese si chiude con un mix di giovani talenti e realtà consolidate che hanno affrontato le sfide del campionato. Tra portieri affidabili, difensori in ascesa e giocatori che hanno faticato a trovare spazio, il reparto arretrato ha dato limpidezza alla stagione, nonostante alcuni errori pesanti nei momenti decisivi dei derby.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sambenedettese, il bilancio della difesa: tra giovani e certezze

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