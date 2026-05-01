Sama licenzia 1108 dipendenti | video privati dai Ray-Ban Meta

Un'azienda ha licenziato oltre mille dipendenti a Nairobi in seguito alla scoperta di video privati condivisi tramite occhiali intelligenti di una nota marca. La decisione è stata presa dopo che sono stati trovati contenuti riservati registrati e condivisi senza consenso. La vicenda riguarda l’utilizzo di dispositivi tecnologici e la gestione della privacy dei dipendenti coinvolti. La notizia ha suscitato attenzione nel settore tecnologico e legale.

? Cosa sapere Sama licenzia 1108 dipendenti a Nairobi dopo il ritrovamento di video privati dai Ray-Ban Meta.. I contenuti sensibili registrati dagli smart glasses hanno violato la privacy durante l'addestramento AI.. La sede di Nairobi della società Sama ha licenziato 1108 dipendenti dopo che i revisori incaricati dell’addestramento dell’intelligenza artificiale sono venuti in possesso di filmati privati registrati dai Ray-Ban Meta. La decisione drastica di interrompere i rapporti con il personale in Kenya scaturisce dalla scoperta di contenuti estremamente delicati durante le sessioni di etichettatura dei dati, necessarie per ottimizzare l’assistente digitale integrato negli occhiali prodotti dalla collaborazione tra Meta e il marchio ottico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sama licenzia 1108 dipendenti: video privati dai Ray-Ban Meta Notizie correlate Ray-ban occhiali meta causa legale appaltatori avrebbero guardato video privati degli utentiQuesto articolo esamina una controversia legale emergente intorno a Meta e ai suoi occhiali intelligenti, concentrandosi sulle questioni di privacy... Meta ray-ban display in arrivo giochi goat e 2048introduzione sintetica e mirata: la Ray-Ban Display amplia le possibilità di intrattenimento con due nuovi giochi, GOAT e 2048, completamente...