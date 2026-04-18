Dopo una lunga giornata di trattative, è stato firmato un accordo tra i rappresentanti dei lavoratori e la proprietà dello stabilimento Unilever di Casalpusterlengo. L’intesa prevede la sospensione dei licenziamenti previsti e la salvaguardia dei posti di lavoro. La vertenza si è conclusa senza ulteriori azioni legali o contenziosi, garantendo la continuità occupazionale nello stabilimento.

Dopo un confronto serrato che ha occupato l'intera giornata di giovedì, la vertenza riguardante lo stabilimento Unilever di Casalpusterlengo si è conclusa con il raggiungimento di un accordo sindacale. L'intesa, maturata nel quadro della procedura 22391 avviata dalla multinazionale, punta a garantire l'obiettivo di non procedere con alcun licenziamento, gestendo le criticità attraverso ricollocamenti e soluzioni previdenziali. L'assemblea che ha accolto la notizia con un lungo applauso ha perme .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Unilever Casalpusterlengo: via i licenziamenti, salvati i posti

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Temi più discussi: Unilever, a Casalpusterlengo salvato il Centro ricerca; Unilever Casalpusterlengo, nessuna intesa sugli esuberi: i lavoratori torneranno in sciopero; Ricerca Unilever, confronto fermo: lavoratori in sciopero; Unilever, Informativa Manufacturing in Assolombarda: confermati volumi e investimenti, ma la trattativa rallenta.

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