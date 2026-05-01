salto nel tempo mese di maggio ricco di iniziative

Il mese di maggio nel comune del bresciano si anima con numerose iniziative dedicate alla storia, tra rievocazioni medievali e ottocentesche, che si estendono anche al Novecento. La rassegna, in programma da 25 anni, permette di scoprire varie epoche attraverso eventi e spettacoli che si svolgono durante tutto il mese. Le attività coinvolgono diverse location e coinvolgono pubblico di tutte le età, offrendo un percorso tra passato e presente.

Rievocazioni medievali e ottocentesche con incursioni anche nel Novecento. Si amplia l’orizzonte storico del Maggio Monteclarense, rassegna che da 25 anni offre la possibilità di fare un viaggio nel tempo con numerose iniziative che si articolano per tutto il mese di maggio nel comune del bresciano. Organizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con Pro Loco Città di Montichiari, Pro Loco Montichiari e Montichiari Musei, tra le varie iniziative la kermesse vedrà una due giorni di “Medioevo“: sabato 9 e domenica 10, il parco del Castello Bonoris e le due piazze del centro saranno animate da rievocazioni storiche, cucina del borgo con piatti tipici, spettacoli e fiere dei mercanti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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