Dopo la partita tra Al Nassr e Al Ahli, terminata 2-0, l’attaccante ha annunciato di aver segnato il suo 970° gol e ha dichiarato che la fine della sua carriera si avvicina. Ha aggiunto di voler raggiungere i 1000 gol prima di appendere le scarpe e ha precisato di desiderare ancora un ultimo Mondiale. Le sue parole sono state pronunciate mercoledì 29 aprile, durante un evento nel campionato saudita.

Cosa ha detto Ronaldo sulla fine della sua carriera?. Le parole sono arrivate dopo Al Nassr-Al Ahli 2-0 nella Saudi Pro League, mercoledì 29 aprile. Cristiano Ronaldo ha aperto il risultato al 76? con un colpo di testa sul corner di João Félix, battendo Edouard Mendy. Gol numero 970 in carriera. Poi Kingsley Coman ha chiuso i conti al 90?. A fine partita, ai microfoni di Canal Goat, Ronaldo ha detto: “Continuo a giocare non solo per questa generazione, ma anche per quella precedente e per quella che verrà. Mi diverto giorno dopo giorno, gara dopo gara, anno dopo anno, anche se la fine della mia carriera si avvicina. È un dato di fatto”. Non è un annuncio di ritiro, ma è la prima volta che Ronaldo parla della fine della carriera come qualcosa di concreto, non più rimandabile all’infinito.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ronaldo segna il 970° gol e ammette: “La fine si avvicina”. Ma prima vuole i 1000 e un ultimo Mondiale

Ronaldo BICYCLE KICK GOAL vs Al-Khaleej | Cristiano Ronaldo bicycle kick goal |Al Nassr v Al-Khaleej

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