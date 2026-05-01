Roller Salerno non si ferma | passione e orgoglio in pista sul Lungomare Caracciolo

La squadra di pattinaggio Roller Salerno ha partecipato oggi alla Gara Regionale su strada sul Lungomare Caracciolo a Napoli. L'evento si è svolto in una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli e ha visto la partecipazione di diverse altre squadre provenienti dalla regione. La competizione ha attirato numerosi spettatori lungo la zona di gara, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Il cuore della squadra di pattinaggio Roller Salerno batte forte sul Lungomare Caracciolo a Napoli, dove oggi si è disputata la Gara Regionale su strada. In uno scenario suggestivo, tra il mare e il profilo del Vesuvio, gli atleti salernitani hanno rappresentato la società con impegno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo: la decisione dopo le analisi dell'ArpacDivieto temporaneo di balneazione nell’area marino costiera del Lungomare Caracciolo. Caracciolo Hospitality Group annuncia un nuovo hotel nel suo portfolio: il Miramare, iconico indirizzo sul lungomare di NapoliAttraverso un accordo con la società Essenza Hospitality – dell’Ingegner Giovanni Paone patron del Gruppo Miri SpA – Caracciolo Hospitality Group... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Hockey su pista, al via i play-out per la Cresh Eboli: le volpi si giocano la salvezza con la Roller Recoaro; Pattinodromo, sopralluogo di Marenghi: Lo restituiremo alla Roller e alla città, solo inerzia dall’amministrazione uscente; Palchi gratis per i comizi e piano di disinfestazioni; Marenghi: Degrado del pattinodromo il simbolo dell’inerzia. #questaèlarealtà #pattinaggiosalerno #pattinaggiorollersalerno #sport #palatulimieri #unpalazzettopernoi - facebook.com facebook