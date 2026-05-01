Durante un momento di svago, un giocatore noto per le sue abilità si è lasciato coinvolgere da alcuni esercizi di pallone, finendo per rompere accidentalmente una finestra con un tiro sbagliato. La scena, che ha suscitato qualche sorriso tra amici e tifosi, ha visto il protagonista, conosciuto come uno dei più grandi calciatori italiani, coinvolto in questa disavventura senza conseguenze gravi.

Alcuni palleggi, un tiro sbagliato e una finestra rotta. Si scherza, naturalmente, perché i piedi sono quelli di sempre, del grande Divin Codino che tanto è stato apprezzato da intere generazioni. Roberto Baggio sbarca su TikTok e lo fa in grande stile, con un video tutto dal ridere. Al centro l’ex Brescia, Juve e Milan che palleggia, poi calcia un pallone al volo facendo finta di prendere la finestra di casa sua. Si sente la voce di sua moglie, Andreina Fabbri, con un “Robyyy!” stizzito, ma è tutto falso naturalmente. Quel che è certo è che l’ex fantasista azzurro è diventato social, per condividere momenti della sua giornata con gli utenti. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47505561 Già molto apprezzato per i contenuti su Instagram, Baggio ha deciso di aprire un profilo anche sul social più usato dalle nuove generazioni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roberto Baggio tira e spacca una finestra: che figuraccia!"

Francesco Totti e Roberto Baggio insieme... risate assicurate #shorts

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Roberto Baggio sbarca su TikTok con un palleggio disastroso: ed è subito boom di visualizzazioni; Roberto Baggio tira e spacca una finestra: che figuraccia! | Libero Quotidiano.it; A Roberto Baggio basta un video | il suo sbarco su TikTok ha già numeri record.

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