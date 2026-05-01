Risultati Serie A 2025 26 LIVE | in campo Pisa e Lecce

Nel campionato di Serie A 202526, i risultati delle partite sono aggiornati in tempo reale, con Pisa e Lecce impegnate in campo. La redazione di JuventusNews24 fornisce gli ultimi sviluppi sui match del torneo, con un focus anche sul percorso della Juventus. Le partite si svolgono in diverse città italiane, con le formazioni che affrontano le rispettive sfide del weekend.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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INTER-PISA 6-2 | HIGHLIGHTS | 22ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

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