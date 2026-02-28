Oggi si giocano le partite di Como e Lecce nella Serie A 202526. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle gare del campionato italiano e sul cammino della Juventus. I tifosi seguono con attenzione gli incontri, mentre le squadre cercano di ottenere punti importanti per la classifica. Gli incontri sono trasmessi e commentati in diretta.

Gatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Le ultime novità dalla Continassa Di Gregorio Juve, la dirigenza bianconera ha preso questa decisione sul portiere. Cosa filtra in vista del mercato estivo Kolo Muani Juventus, è sempre lui il preferito per l’estate. Come potrebbe evolversi la trattativa e le novità sui rapporti con il PSG Mingueza Juve, la società bianconera si è mossa con decisione sullo spagnolo in vista dell’estate. Le novità sulla trattativa Cabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano. Le ultime sul suo futuro Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Como e Lecce

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Juve ko allo Stadium contro il Como, in campo ora Lecce Interdi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova...

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Lecce e Romadi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova...

Diretta LIVE Serie A 2025 | Como–Cagliari & Lecce–Verona | Risultati in Tempo Reale

Contenuti utili per approfondire Risultati Serie.

Temi più discussi: Serie A, Juventus-Como 0-2. L'Inter vince a Lecce 2-0, Cagliari-Lazio 0-0; Pagellone 26ª: Inter vicina al titolo, ottima Roma, Juve nel baratro; Serie A – Classifica del girone di ritorno: Inter e Atalanta al vertice; Serie A 2025/2026 Giornata 26 : Risultati E Classifica.

Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventiseiesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventiseiesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Si infiamma la lotta Champions. generationsport.it

Serie A, risultati e classifica 26ª giornata 2025/26: fuga Inter, 3 big KO, Como e Atalanta da zona ChampionsROMA. Ieri si è concluso il programma della ventiseiesima giornata di Serie A 2025/26, 19 reti realizzate che delineano la ... restodelcalcio.com

Serie D: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieD/GironeG/Risultati Eccellenza: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Sardegna/Eccellenza/GironeA/Risultati Promozione: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Sardegna/Pro - facebook.com facebook