Rimpasto Schifani | Con questa squadra fino alle elezioni su Elvira Amata sono stato garantista

Il leader del partito ha annunciato il completamento della squadra di governo, affermando che resterà invariata fino alle prossime elezioni. Ha inoltre specificato di aver mantenuto un atteggiamento garantista nei confronti di una delle componenti del gruppo, senza fornire dettagli sui nomi coinvolti. La formazione si dice pronta ad affrontare le sfide politiche future con questa composizione.

"Abbiamo completato la squadra di governo e sarà una squadra che ci porterà alle elezioni. E' un'ottima squadra". Renato Schifani, alla Tgr Rai Sicilia, ha commentato così il rimpasto ufficializzato poche ore fa. "Sono abituato a parlare poco e a lavorare in silenzio - ha sottolineato -. Quello.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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