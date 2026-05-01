Rimpasto il neo assessore Elisa Ingala | Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità
Il neo assessore ha dichiarato di accogliere il nuovo incarico con un forte senso di responsabilità. Ha espresso un ringraziamento al presidente della regione, a un esponente politico di rilievo regionale, al coordinamento regionale e al gruppo parlamentare del movimento di appartenenza, oltre a tutti i membri del movimento stesso, per averle affidato questa posizione e indicata come rappresentante.
"Desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento al presidente Renato Schifani, a Raffaele Lombardo, al coordinamento regionale e al gruppo parlamentare del Mpa-Grande Sicilia e a tutti gli esponenti del movimento per la fiducia riposta nella mia persona e per avermi indicata quale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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