Riflessione sulla violenza | Lucia Cerullo presenta il suo libro tra analisi e responsabilità sociale

Lucia Cerullo ha presentato il suo nuovo libro in un evento che ha coinvolto il pubblico in una discussione sulla violenza. L'incontro non si è limitato a un semplice intervento, ma si è trasformato in un'occasione per analizzare il fenomeno e discuterne le implicazioni sociali. La presentazione si è svolta in un contesto che ha stimolato il confronto tra i partecipanti, offrendo spunti di riflessione condivisa.

Non una semplice presentazione, ma un momento di riflessione collettiva su uno dei fenomeni più complessi e attuali del nostro tempo. Presso la Pro Loco di Casal di Principe, nell’ambito delle attività culturali ProLibris, si è tenuto l’incontro dedicato al libro “La violenza: dalla vendetta.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate 'Cosplayers': Mattia Salvia presenta a Pisa il suo secondo libro, un'analisi della politica contemporaneaCosplayers è il secondo libro di Mattia Salvia, un saggio edito da Nero Edizioni e uscito a settembre 2025, che prosegue le riflessioni sulle... Daniele Sturani presenta il suo libro: “Una carezza appoggiata sulla punta di un coltello”ANCONA – Sarà presentato domani, venerdì 3 aprile, alle 18 “Una carezza appoggiata sulla punta di un coltello”, opera scritta da Daniele Sturani.