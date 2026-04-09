' Cosplayers' | Mattia Salvia presenta a Pisa il suo secondo libro un' analisi della politica contemporanea
Cosplayers è il secondo libro di Mattia Salvia, un saggio edito da Nero Edizioni e uscito a settembre 2025, che prosegue le riflessioni sulle direzioni, soprattutto comunicative ed estetiche, intraprese dalla politica internazionale, già affrontate in un primo libro, ‘Interregno. Iconografie del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Salvatore Enrico Anselmi presenta il suo nuovo libro al Museo della Ceramica di ViterboLo storico dell'arte Salvatore Enrico Anselmi presenta il suo nuovo libro dal titolo “Episodi di cultura artistica barocca a Viterbo.
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