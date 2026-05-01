A un mese dalla morte di una donna e della sua giovane figlia avvelenate con ricina a Pietracatella, le indagini si focalizzano sui rapporti familiari e sui possibili dissidi tra parenti. La procura sta esaminando le dinamiche interne alla famiglia, mentre circolano voci di tensioni e conflitti tra i membri. La scena investigativa si concentra sull’analisi di eventuali rapporti conflittuali che possano aver portato alla tragedia.

A un mese dalla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Pietracatella (Molise), le indagini si concentrano sempre di più sui rapporti interni alla famiglia e sulle possibili tensioni tra parenti. Gli inquirenti hanno sentito in Questura a Campobasso quasi un centinaio di persone, con particolare attenzione al nucleo familiare e ai conoscenti stretti. Si stanno scandagliando eventuali relazioni sentimentali passate e, soprattutto, possibili litigi o tensioni tra una delle due vittime e alcuni parenti. Al centro dell’attenzione c’è Alice, l’18enne sorella e figlia delle due vittime: il suo smartphone è stato sequestrato e viene analizzato in cerca di elementi utili.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ricina, "dissidi coi parenti": la voce inquietante che gira a Pietracatella

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