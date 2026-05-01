Ricard Jove ha risposto a Fabio Quartararo dopo che il pilota francese ha fatto dichiarazioni riguardo alla Yamaha. Quartararo ha espresso interesse a un possibile trasferimento in Honda in futuro. Jove ha quindi inviato un avviso al pilota, senza entrare in dettagli sulle sue parole o sul contenuto delle sue dichiarazioni. La situazione riguarda il rapporto tra Quartararo e la casa motociclistica con cui corre attualmente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Le recenti dichiarazioni di Fabio Quartararo riguardo la Yamaha non sono passate inosservate e Ricard Jove è convinto che il suo futuro approdo in Honda non sarà affatto apprezzato. Si è diffusa la notizia che Quartararo abbia in programma di trasferirsi in Honda alla scadenza del suo contratto attuale con Yamaha. Pur mancando un annuncio ufficiale, il ritardo sembra derivare da discussioni in corso sui termini commerciali tra le squadre e il campionato dopo il 2027. Quartararo ha già espresso la sua frustrazione nei confronti di Yamaha, con cui ha vinto il titolo mondiale nel 2021.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ricard Jove avvisa Fabio Quartararo dopo le sue dichiarazioni su Yamaha.

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