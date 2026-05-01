Una ragazza di vent’anni è stata arrestata a Rezzato dopo aver minacciato gli agenti di polizia con un accendino e una mazza durante un controllo su un monopattino. Durante l’intervento, sono stati sequestrati alcuni oggetti contundenti. La giovane è stata portata in caserma e successivamente in custodia presso una struttura di detenzione. La vicenda si è svolta nel corso di un intervento di routine da parte delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere Arrestata a Rezzato una ventenne che ha minacciato la Polizia con accendino e mazza.. Il controllo su un monopattino ha portato al sequestro di oggetti contundenti e all'arresto.. Martedì scorso, nei pressi del municipio di Rezzato, una ventenne residente in paese è finita sotto arresto dopo aver minacciato con un accendino e una mazza chiodata gli agenti della Polizia locale durante un controllo su un monopattino. Tutto ha avuto inizio a seguito di una segnalazione che ha portato i funzionari del Comando a intervenire nei dintorni dell’edificio comunale. La giovane, che si muoveva su un monopattino la cui provenienza non appariva chiara, è stata fermata per chiarire alcuni aspetti legati al mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rezzato, 20enne arrestata: minaccia la Polizia con accendino e mazza

Notizie correlate

Minaccia i vicini con mazza e machete . DenunciatoMomenti di forte tensione, venerdì sera, in un condominio di via Bocconi a Lodi, dove un acceso diverbio tra vicini è degenerato in gravi minacce con...

Policoro: figlio con mazza assale i genitori, la Polizia lo fermaUn drammatico episodio di violenza domestica ha sconvolto la tranquilla atmosfera di Policoro, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato in flagranza...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Mazza chiodata e accendino, minaccia di dare fuoco al comando di polizia - BresciaToday; Rezzato, sul monopattino di dubbia provenienza con la mazza chiodata minaccia gli agenti: 20enne arrestata; Minaccia di dare fuoco al comando della Locale: 20enne arrestata a Rezzato.

Rezzato, sul monopattino di dubbia provenienza con la mazza chiodata minaccia gli agenti: 20enne arrestataLa dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire nei dettagli. Ma l'epilogo della vicenda è noto: una giovane di 20 anni è stata arrestata. E' accaduto ... bsnews.it

Vuole dar fuoco al Comando della Locale di Rezzato: arrestata 20enne x.com

#29aprile26 Sabato 16 maggio 2026, dalle 8:30 alle 16:30, presso il Comune di Rezzato, è stata organizzata la distribuzione pubblica dei nuovi contenitori domestici per la raccolta differenziata della carta. È necessario portare la tessera sanitaria e un docum - facebook.com facebook